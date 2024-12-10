KMTSO’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, dayanıklı tüketim malları sektörü başta olmak üzere, ticaretin tüm dinamikleri detaylı şekilde ele alındı. Deprem sonrası toparlanma sürecinde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri, iki odanın deneyim ve bilgi paylaşımıyla masaya yatırıldı.

Geleceği Şekillendirecek Önemli Başlıklar:

• Deprem sonrası ekonomik iyileşme planları

• Bölgesel ticarette yeni açılımlar ve fırsatlar

• Sektörel sorunların çözümünde ortak akıl ve iş birliği

• Bölgeler arası ticari bağların güçlendirilmesi

Toplantı sonunda her iki odanın üyeleri, bölgesel ticaretin canlandırılması için dayanışma ruhunun ve sektörel iş birliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, ortak projeler ve yeni girişimlerle bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması hedeflendi.

Bu anlamlı buluşma, deprem sonrası iş dünyasının güçlü bağlarla yeniden inşasına yönelik önemli bir adım olacaktır.