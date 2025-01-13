Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar Ulaştırma Teknolojileri Atölyesi önünde gerçekleştirilen açılış törenine Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörü Mehmet Genç, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Celal Kurşun, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Cemal Ergün’ünKur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, açılış konuşmaları ile devam etti.

Açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Doç. Dr. Celal Kurşun, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu hakkında bilgiler vererek “ Yüksekokulumuz ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanında uzman nitelikli kadroların yetiştirilmesini kendine amaç edinmiş ve bu doğrultuda uluslararası standartları da gerçekleştirme üzere önemli başarılara imza atmaktadır. Son olarak KSÜ Otomotiv Teknolojileri Programımız, Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından tüm üniversiteler arasında akreditasyon alan tek program olma başarısını göstermiştir. Bugün burada heyecanını yaşadığımız asıl başarımız ise Türkiye’de üniversiteler arasında bir ilke imza atarak TSE 13805 standardına uygun, Hizmet Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış ve 1. Sınıf Taşıt Test Merkezi ile hizmet vermeye başlamıştır. Bu hizmet aynı zamanda öğrencilerimizi için sah deneyimi, sanayiye hazırlık ve staj merkezi konumundadır. KSÜ Ekspertizde 4 farklı ekspertiz paketi hazırladık; Full paket, Standart paket, motor mekanik ve oto kaporta boya olmak üzere araçların 240 noktadan kontrolünü yapmak suretiyle hizmet vereceğiz.” dedi.

TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörü Mehmet Genç ise yapmış olduğu açıklamada “Türk Standartları Enstitüsü kuruluş tarihi olan 1954’den beri ülkemizde ver dünyanın birçok coğrafyasında gözetim ve denetim faaliyeti gerçekleştirmektedir. Ülke genelinde 30 binden fazla işletmede hizmet yeterlilik belgelendirmesi yaparak işletmelerimize destek olmaktayız. Ayrıca bugünkü açılışını yapmış olduğumuz ‘Oto Ekspertiz Merkezi’ gibi 853 oto ekspertiz merkezinin de standartlara uygunluğunu belgelemektedir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ‘Oto Ekspertiz Merkezi’ bu alanda enstitümüzden hizmet yeterlilik belgesi alan ilk kurum olmuştur. Bu tesisin kazandırılmasında emeği geçen üniversite yönetimimize, Teknik Bilimler Yüksekokulu çalışanlarımıza teşekkür eder, TSE-Hizmet Yeterlik Belgesinin hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Açılışta konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ise “6 Şubat depremlerinin ardından Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzu süratle kampüs alanına taşıyarak daha güvenli ve modern alanlarda eğitim-öğretim sunmasını sağladık. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Fakültemizi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzu da yapımı geçen yıl biten okullarımıza alarak öğrencilerimizin güvenle eğitime devam etmelerini sağladık.

Otomotiv Teknolojileri Programımız da bu hizmeti verebilmek Doç. Dr. Celal Kurşun hocamıza gerekli destekleri vererek Türkiye’de üniversiteler arasında bir ilke imza attık.

Bundan evvelde akreditasyon çalışmalarını tamamladık üç ayrı meslek yüksekokulumuzdan 3 programın akreditasyonu kabul edildi ve MEDEK tarafından verilen akredite bayrağını gururla dalgalandırdık. Bugün Hizmet Yeterlilik Belgemizi TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörü Mehmet Genç’in elinden alıp;1. Sınıf Taşıt Test Merkezi olarak hizmet vermeye başlıyoruz. Tesisin Kahramanmaraş’ımıza ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu ise “Üniversitemizi bu güzel hizmeti Kahramanmaraş’a kazandırmalarından dolayı kutlarım. Ayrıca akademisyenliği ve ülkemizin gündeminde yer alan sosyal sorumluluk projelerinde en ön safta yer alarak toplumumuza ve öğrencilere örnek olan değerli hocamız Doç. Dr. Celal Kurşun’u bu önemli başarısından dolayı tebrik ederim. Medeniyetimizde ilim ve ilim adamları her zamanda baş tacı edilmiştir. İslamiyet’in gelmesi ile birlikte de yüklü bir medeniyet birikiminin sahibi olmuşuzdur. Bu birikimin bizlere gelmesinde ve daha ileriye taşınmasında ilim adamları ve üniversiteler gibi ilmi camialar önemli görevler üstlenmiştir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitemiz bugün açılışını yapmış olduğumuz tesisle üniversite sanayi işbirliğini geliştirmenin yanında üniversite halk buluşmasına da ev sahipliği edecektir. Bu duygularla Türkiye’de üniversiteler arasında bir ilk olan ‘Oto Ekspertiz Merkezi’nin hayırlı uğurlu olmasını dilerim.” Dedi

Açılış konuşmalarının ardından TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörü Mehmet Genç, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’a, TSE-Hizmet Yeterlik Belgesini takdim etti ve protokol üyeleri birlikte TSE-Hizmet Yeterlik Bayrağı göndere çekildi.

‘KSÜ Oto Ekspertiz Merkezi’ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Arif Yücel’in yapmış olduğu duanın akabinde Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer ve protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesi ile hizmete açıldı.

Kurdele kesimi akabinde katılımcılar tesisi gezerek teknik personelden bilgiler aldı. ‘Oto Ekspertiz Merkezi’ açılışı günün anısına pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.