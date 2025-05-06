Rektör Yasım’a ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan ile Rektör Danışmanı Doç. Dr. Burak Telli ile Üniversitemiz akademisyenlerinden Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Doç. Dr. Marziye Memmedli, ve Dr. Öğr. Üyesi Hemran Amırlıeşlik etti. Görüşmede, KSÜ’de eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilerin mevcut durumları değerlendirildi, öğrenci memnuniyetine yönelik yapılan çalışmalar aktarıldı.

Ziyaret kapsamında, KSÜ ile Azerbaycan üniversiteleri arasında eğitim, araştırma ve değişim programlarını içeren akademik iş birliği olanakları da ele alındı. Taraflar, iki ülke arasındaki güçlü bağları daha da pekiştirecek ortak projeler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Ayrıca, KSÜ ile Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği arasında yürütülebilecek iş birlikleri, ortak etkinlikler ve kültürel projeler masaya yatırıldı.