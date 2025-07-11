Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran'da yurt içi ve yurt dışındaki binlerce sınav merkezinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının sonuçlarını erişime açtı. 8'inci sınıf öğrencilerinin ve velilerin merakla beklediği sonuçlara " https://www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

İki oturum hâlinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda; yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleşti.



Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.



Sınava başvuru yapan 1 milyon 10 bin 916 adaydan 963 bin 142’si sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti.

719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.



Öte yandan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 14 Temmuz Pazartesi başlayıp 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos’ta açıklanacak.