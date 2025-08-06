Bu büyük başarının ardından MADO, kent merkezinde coşkulu bir kutlama etkinliği düzenledi. Açıklamalarda bulunan MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, bu ödülün sadece bir lezzet başarısı değil, Kahramanmaraş’ın kültürel bir zaferi olduğunu vurguladı.

“Bizim Sevdamız Maraş, Türkiye, Dondurma!”

Yaşar Pastanesi önünde konuşan Mehmet Kanbur, duygusal ifadelerle hemşerilerine seslendi:

“Bu ödülü siz aldınız. Dondurmacıların değil, Kahramanmaraş’ın başarısı bu. Biz Maraş için varız. Bizim sevdamız Maraş, Türkiye, dondurma.”

Kanbur, dondurmanın sadece bir tatlı değil, Kahramanmaraş’ın kimliği ve dünya sahnesindeki yüzü olduğunu belirtti. 38 ülkede MADO şubeleriyle Türk bayrağını dalgalandırdıklarını ve bu başarıyı ülkeye armağan ettiklerini söyledi.

“Her Dondurma Dondurma Değildir”

Konuşmasında bölgesel üretim kalitesine dikkat çeken Kanbur, Maraş dondurmasının farkını şöyle anlattı:

“Her sütten dondurma olmaz. Her etten kebap olmaz. Maraş dondurması, ustasıyla, sütüyle, havasıyla, toprağıyla özeldir. Cenab-ı Allah bu bölgeye bu özelliği vermiş.”

Dondurmanın ustalık, ham madde ve geleneğin birleşiminden doğduğunu belirten Kanbur, Maraş’ın bu alandaki dünya liderliğinin tesadüf olmadığını vurguladı.