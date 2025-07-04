Kahramanmaraş Dondurması, 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "mahreç işareti" ile tescillenmiş ve yalnızca belirli standartlara uygun üretim yapan yetkili firmalar tarafından kullanılabilen bir marka. Ancak son dönemde bazı işletmelerin, bu değeri taklit ederek tüketiciyi yanılttığı ve haksız rekabet oluşturduğu belirlendi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, yaptığı açıklamada:

"Kahramanmaraş Dondurması, yalnızca bir tatlı değil; şehrimizin yüzyıllık geleneği, emeği ve ustalığıdır. Bu kültürel mirasın izinsiz kullanımına ve tüketicinin yanıltılmasına asla göz yummayacağız. Söz konusu işletme hakkında gerekli yasal işlemleri başlattık. Tescilli ürünümüzün itibarını korumak için her türlü ihlalin takipçisi olacağız."

Coğrafi İşaret Nedir?

Coğrafi işaret, bir ürünün belirli bir bölgeye ait geleneksel üretim yöntemleri, kalitesi ve kimliğiyle tanınmasını sağlayan bir koruma sistemidir. Kahramanmaraş Dondurması, özel yapım tekniği ve orijinal malzemeleriyle bu kapsamda koruma altındadır.

Uyarı: "Maraş Usulü" İbaresi Yetkisiz Kullanılamaz

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, tüketicileri uyararak:

"Kahramanmaraş Dondurması" adı ve üretim yöntemi, yalnızca tescil belgesine sahip firmalar tarafından kullanılabilir.

"Maraş Usulü" gibi benzer ifadelerle yapılan satışlar yasal işleme tabidir.

Tüketicilerin orijinal ürünleri satın alırken coğrafi işaret logosuna dikkat etmeleri gerekmektedir.

Oda, bu tür ihlallerin önüne geçmek için denetimlerini sıklaştıracağını ve yasal süreçleri kararlılıkla yürüteceğini açıkladı.