Etkinliğe spor ve çevre alanındaki önde gelen isimler katıldı. Organizasyonda, Türkiye’nin uluslararası platformlarda spor ve çevre dostu teknolojilerle temsil edilmesine yönelik önemli mesajlar verildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, dağ bisikletinin önemine dikkat çekerek "Ülkemiz ve sporumuz adına böyle bir takımın lansmanında bulunmak çok gurur verici" ifadelerini kullandı. Müftüoğlu, profesyonel bir dağ bisikleti takımı kurmanın büyük bir vizyon gerektirdiğini belirterek, destek veren kurumlara teşekkür etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Turu ve 100. Yıl Turu'nu himayesine alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’a minnettarlığını dile getirdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti As Başkanı Yusuf Alperen Ayar, etkinliğin dört yıl içerisinde Olimpiyat hedefine ulaşmak için önemli bir adım olduğunu söyledi. Ayar, yerel yönetimlerin bisiklet sporuna sahip çıkmasının sporcu sayısını artırdığını ve vatandaşların bu spora olan ilgisini yükselttiğini ifade etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, etkinliğin ev sahipliğini yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Doğan, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde uluslararası bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapmanın önemli bir adım olduğunu açıkladı ve bisiklet sporunun şehrin geleceği açısından umutlu olduğunu vurguladı.

MCT Technic Kurucu Başkanı Hacı Yılmaz ise, Türkiye’nin ilk ve tek “Nox Sensör” üreticisi olarak sürdürülebilirlik ve çevrecilik konularında attıkları adımları sporla birleştirmek istediklerini belirtti.