Kartpostallık Görüntüler Mest Etti

Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen dağlar, sokaklar ve ağaçlar, adeta görsel bir şölen sundu. İlçe sakinleri, doğanın bu eşsiz güzelliğinin tadını çıkarırken, özellikle çocuklar karın keyfini doyasıya yaşadı.

Çiftçiler Umutlandı

Kurak geçen Ekim ayı nedeniyle mahsullerine yeterince su sağlayamayan çiftçiler, bu yağışla rahat bir nefes aldı. Toprağın su ihtiyacını karşılaması beklenen kar yağışı, hem tarım hem de su kaynakları açısından umut verdi.

Elektrik Kesintileri Yaşandı

Bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Akedaş ekipleri arızaların giderilmesi için sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Yetkililer, elektrik hizmetinin kısa sürede normale döneceğini belirtti.

Meteoroloji’den Uyarı

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının birkaç gün daha etkili olabileceğini ve buzlanma riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İlçelerdeki vatandaşlar ise beyaza bürünen manzaranın keyfini çıkararak, bu doğal güzelliği fotoğraflamayı ihmal etmedi.

Kahramanmaraş’ın beş ilçesinde etkili olan kar yağışı, hem doğanın hem de insanın yüzünü güldürdü.