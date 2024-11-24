“Kadro Eksiklikleri Giderilmeli”

Karakoç Dora, bakanlık bünyesindeki personel açığını kapatmak ve çalışanların kariyer gelişimini desteklemek için kurum içi sınavların açılmasını ve merkez ile taşra teşkilatlarına yeni kadro tahsislerinin yapılmasını önerdi. Özellikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne Nüfus Uzmanı ve Uzman Yardımcısı kadrolarının eklenmesinin gerekliliğini vurguladı.

“Haklar İyileştirilmeli”

Seçim dönemlerinde görev alan personelin gündelik ödemelerden faydalanması ve fazla mesai ücretlerindeki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini belirten Dora, tazminat oranlarının artırılmasıyla personelin refah seviyesinin yükseltileceğini ifade etti.

“Güçlü Personel, Güçlü Kamu Hizmeti Demektir”

Karakoç Dora, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“İçişleri Bakanlığı personelinin yaşam koşullarını iyileştirmek, kamu hizmetinin kalitesini artırmak için elzemdir. Devletimizin birliği ve dirliği için bu düzenlemeler hayata geçirilmelidir.”

Dora’nın bu önerileri, İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan binlerce personel için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Kamu hizmetlerinin kalitesini artıracak bu reformların hayata geçirilmesi, vatandaşlar ve çalışanlar arasında olumlu bir karşılık buluyor.