Başkan Demiröz, “Her zaman belirttiğim gibi biz davasına inanmış, insan merkezli siyaset yapan bir anlayışla hareket ediyoruz. Seçimden sonraki süreçte de aynı samimiyet ve gayretle yolumuza devam ediyoruz. Allah birliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin" dedi.

Demiröz, Başkan Kıraç’tan Afşin’de yapılmış ve yapımına devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ortak yapılabilecek iş birlikleri ve çalışmalardan bahsedildi.

Belediye Başkanı Kıraç, MHP İl Başkanı Demiröz’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Misafirlerimizi belediyemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Gerçekleştirdiğimiz projeler ve ileriye dönük planlarımız hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bu kıymetli görüşleri ve ziyaretleri için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Ziyaret, gelecekteki projelerine yönelik yapıcı bir sohbetle sona erdi.