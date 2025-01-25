Karakoç, Türkiye’nin siber güvenliğini güçlendirmek, ulusal siber güvenlik politikasını oluşturmak ve siber tehditlere karşı kapsamlı bir yasal çerçeve sunmak amacıyla hazırlanan kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

“Kritik altyapılar korunacak, merkezi yönetim sistemi kurulacak”

Kanun teklifinin ulusal düzeyde siber güvenlik politikalarının belirlenmesini, kritik altyapıların korunmasını ve merkezi bir yönetim sisteminin kurulmasını hedeflediğini belirten Karakoç, şu ifadeleri kullandı:

“Bu kanun teklifiyle, ülkemizin dijital güvenliğini sağlamak adına önemli bir adım atıyoruz. Özellikle kritik altyapıların korunması ve siber tehditlere karşı ulusal seviyede güçlü bir politika oluşturulması, Türkiye’nin geleceği için hayati önem taşımaktadır.”

Türkiye’nin Dijital Gücü Artacak

Karakoç, Türkiye’nin dijital gücünü artırmak adına atılan bu adımın, siber tehditlere karşı daha dayanıklı bir ülke inşa edilmesine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Siber Güvenlik Kanun Teklifi’nin komisyondaki görüşmelerinin ardından Meclis Genel Kurulu’na sunulması bekleniyor. Bu teklif, Türkiye’nin dijital güvenlik alanında attığı en kapsamlı adımlardan biri olarak dikkat çekiyor.