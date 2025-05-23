Ziyaret kapsamında Andırın Kaymakamı Sn. Mustafa Arslanşahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Aykut Türkmen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sn. Erol Doğan ile Vakıf personeli Sn. Nazmi Hayta, Milletvekili Karakoç Dora’yı makamında ziyaret etti.

Bölgesel gelişmeler, sosyal hizmetler, eğitim çalışmaları ve Kahramanmaraş’a dair birçok başlığın ele alındığı görüşme, karşılıklı fikir alışverişi ve iş birliği vurgusuyla gerçekleşti.

Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, ziyaretten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Gazi Meclisimizde Kahramanmaraş’ımıza hizmet eden kıymetli kamu yöneticilerimizi ağırlamaktan büyük onur duydum. Şehrimizin ihtiyaçlarını ve projelerini istişare ettiğimiz bu buluşmanın, ortak çalışmalarımıza değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”