Ziyaretle ilgili Başkan Av.Ahmet ZOR şu açıklamada şu konulara değindi.

Ülkemiz için eskiden kendi kendine yeten bir ülke diye biliyorduk. Konya tahıl ambarı, Çukurova pamuk, Trakya ayçiçeği... Ama maalesef geldiğimiz noktada çiftçimiz ürünü satamazken belirli firmalar aynı ürünleri ithal edip piyasaya sürüyor. Akıl tutulması, zor şartlarda üretim yapan çiftçimizin malı elinde kalıyor. Acaba bu sayede kimler zengin oluyor. Ukrayna savaş memleketi bize buğday satıyor, Suriye 13 yıldır savaşta bize zeytin satıyor, Amerika kıtasında baklagiller geliyor, marketlerde ürünlerin arkasını kontrol edebilirsiniz. Bu örneklerin sonu yok.

Mazot konusu içler acısı... Yatlara, traktörden daha ucuza mazot veriliyorsa diyecek birşey yok. 50 lira mazotla bu işler nasıl dönecek. Çiftçi bu şekilde belini nasıl doğrultacak.

Çiftçi için kurulan Ziraat Bankası acaba çiftçiye ne kadar kredi veriyor, şirketlere ne kadar kredi veriyor. Yada kaç tarlaya ve traktöre ipotek koydu. Yada kaç çifti kardeşimizi icraya verdi. Satışa çıkarttılar.

Sürekli haberlerde duyduğumuz bir şey var. Çiftçinin malı sofraya gelene kadar çok aracı olduğu için bu yüzden pahalı oluyor. Tamam da kardeşim; bu sorunu kim düzeltecek. Bunu kim denetleyecek. Kim kontrol edip tedbir alacak. Bunun sorumluları elbette beceremez. Suçu başkasına atarak çözüm olmaz.

Elmalar köyünde seraları ziyaret ettik. Tohum pahalı, ilaç pahalı, mazot pahalı... Bu şekilde ucuz ürün nasıl üretilecek soruyorum?

Şehrimizde meydana gelen don olayında çiftimiz ve köylümüz büyük darbe aldı. Maalesef sahadan duyuyoruz ki tespit edilmeyen köyler var. Tespitte şöyle; köye bir liste vermişler zarar görenler yazsın. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa. Ne yerinde tespit var, ne dertlenen. Sanki adam akıllı destek verecekler.

Bu vesile ile zor şartlarda çalışıp üretim yapan, geçimini sağlayan çiftçi kardeşlerimizin Rabbim yardımcıları olsun. Herkesi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.