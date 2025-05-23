Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen sıcak asfalt çalışmaları hızla devam ederken, Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, çalışmaların yerinde inceledi. Mahalle sakinleri, asfalt yatırımlarından memnun kaldıklarını belirtti.

Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin dört bir yanında sıcak asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ceyhan, Kavlaklı ve Kazım Karabekir mahallelerini kapsayan yatırımların hem tamamlanan hem de devam eden etaplarında önemli mesafeler kaydedildi. Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, çalışmaları yerinde inceleyerek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Ceyhan Mahallesi’nde bin 350 ton asfalt serildi

İlçede tamamlanan çalışmalardan biri Ceyhan Mahallesi’nde gerçekleştirildi. 19. ve 26. sokakları kapsayan bu çalışma kapsamında toplam 700 metre uzunluğunda, 4 bin 340 metrekarelik alanda bin 350 ton asfalt kullanıldı.

Kavlaklı’da eş zamanlı iki çalışma

Kavlaklı Mahallesi’nde ise iki ayrı bölgede sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor. İlk etapta İsmailli Caddesi, yeni imar yolları, Güllü, Yeni ve Balcılar sokakları kapsayan bölgede bin 500 metre uzunluğunda yol asfaltlanırken, 3 bin ton asfalt kullanıldı.

Aynı mahallede devam eden diğer çalışmada ise Lale Sokak ile birlikte 1., 2., 3., 4. Sokaklar, Baysal, Terlik ve Oymacılar sokaklarında toplam bin 900 metre uzunluğunda yol asfaltlanacak. Bu iş kapsamında yaklaşık 4 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Kazım Karabekir Mahallesi’nde yeni başlangıç

Sıcak asfalt çalışmaları Kazım Karabekir Mahallesi’nde devam etti. 5., 11., 12., 23., 24. ve 26. sokaklarda gerçekleştirilecek çalışmada bin 200 metre uzunluğunda yol asfaltlandı. Bu etapta 2 bin 500 ton asfalt kullanıldı. 3 mahallede tamamlanan çalışmaların maliyeti ise 55 milyon TL’yi aştı.

“Daha konforlu ve güvenli yollar için çalışıyoruz”

Çalışmaları yerinde inceleyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek asfalt yatırımları hakkında bilgi verdi. Başkan Toptaş, “İlçemizin ulaşım altyapısını güçlendirmek, vatandaşlarımıza konforlu ve güvenli yollar sunmak adına tüm ekiplerimizle sahadayız. Tamamladığımız ve devam eden tüm çalışmalar, Onikişubat’ımızın geleceğine yapılan önemli yatırımlardır” dedi.

Başkan Toptaş, mahalle sakinlerinin taleplerini de dinleyerek, hizmetlerin ihtiyaçlara göre planlandığını belirtti. İlçe genelinde asfalt çalışmalarının yaz boyunca farklı mahallelerde devam edeceği kaydedildi.