İl Başkanı Sayın Hüseyin Vahit Demiröz, Pazarcık İlçe Teşkilatı ile birlikte, ilçedeki farklı kamu kurumlarını ziyaret etti.

Ziyaret edilen isimler arasında Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mehmet Çilo, Pazarcık Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Uzm. Dr. Ahmet Sarı, İlçe Tarım Müdürü Sayın Cemal Karasakal, İlçe Emniyet Müdürü Sayın Mehmet Baran, İlçe Müftüsü Sayın Mustafa Yıldız ve İlçe Jandarma Komutanı Sayın Muhammed Ali Gökhan yer aldı.

MHP heyeti, kurum müdürleri ve amirlerine gösterdikleri misafirperverlik ve nazik karşılama için teşekkür etti. Ayrıca, kurumların daha verimli çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla güçlü işbirliklerinin önemine değinerek, teşkilat olarak her zaman yanlarında oldukları mesajını verdi.

Bu ziyaretlerin, yerel kamu hizmetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı ve ilçedeki her alanda daha etkin bir yönetim anlayışı için atılmış önemli bir adım olduğu vurgulandı.