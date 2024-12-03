Kadın girişimcilerin girişimcilik ekosisteminde daha güçlü yer alması gerektiğini belirten Dora, şu sözleriyle destek mesajı verdi:

“Kadınların girişimcilik ekosisteminde daha fazla yer almasını sağlamak, yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve projelerin sürdürülebilirliği gibi kritik konuları ele aldık. Kadınlarımızın fikirleri, hem ekonomik hem de toplumsal kalkınmanın temelini oluşturuyor.”

“Başarı Hikayeleri İlham Kaynağı Olacak”

Görüşmenin geniş kitlelere ulaşmasının önemine de değinen Dora, “Bu buluşmanın e-bülten aracılığıyla duyurulacak olması beni çok mutlu etti. Kadın girişimcilerimizin başarılarını duyurmak, yeni hikâyelere ilham kaynağı olmak demektir. Bu başarılar, yeni projelerin doğmasına vesile olacak.” ifadelerini kullandı.

Kadın Dayanışması Geleceği İnşa Ediyor

Toplantının ardından konuşan Dora, kadın girişimcilerle kurulan bu güçlü dayanışmanın toplumun geleceğini şekillendireceğini belirterek, “Kadınların emeğiyle büyüyen bu dayanışma ağı, hepimizin geleceğine ışık tutuyor. Birlikte daha iyisini yapacağımıza inanıyorum.” dedi.

Bu anlamlı buluşma, Kahramanmaraş’ın güçlü kadın girişimcileri ile toplumsal kalkınma adına atılan önemli bir adım oldu.