İl Başkanlığı heyetinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette, birlik ve beraberlik mesajları damgasını vurdu.

“Var Olsun Ülkücü Milliyetçi Hareket!”

Ülkücü hareketin tarihi ve misyonunu vurgulayan İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkü Ocakları, Türk milletinin şeref timsali olan 57. Alayı’dır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin rehberliğinde, vatan ve millet aşkıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Ali Rıza Gedemenli başkanımıza yeni görevinde muvaffakiyetler diliyor, nazik ev sahipliği için teşekkür ediyoruz. Var olsun Ülkücü Milliyetçi Hareket, var olsun teşkilatlarımız!”

“Teşkilatlarımız, Milletimizin Gücüdür”

Ziyaret sırasında MHP heyeti, Ülkü Ocakları’nın Türk gençliğini milli ve manevi değerlerle yetiştirme konusundaki rolüne dikkat çekti. Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Ali Rıza Gedemenli ise Ülkücü harekete hizmet etmenin onurunu yaşadığını ifade ederek, kendisine destek veren teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Ülkü Ocakları ve MHP Omuz Omuza

Görüşmede, Ülkü Ocakları ile MHP arasındaki güçlü bağların pekiştiği vurgulandı. Teşkilatlar, ortak hedefler doğrultusunda çalışmalarına aynı azim ve kararlılıkla devam edeceklerini bir kez daha teyit etti.

Ülkücü Hareketin Gücü Kahramanmaraş’ta Büyüyor

Türk milletinin ve milliyetçi hareketin gücüne vurgu yapılan ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. MHP İl Başkanlığı ve Ülkü Ocakları, milli mücadele ruhuyla çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı.

“Var olsun Ülkücü Hareket, var olsun Türk gençliği!”