İrfan Karatutlu “6 Şubat 2023… Yeryüzü titredi, şehirler enkaza döndü, binlerce hayat karanlığa gömüldü. O gece yalnızca binalar değil, umutlar yıkıldı. Aradan geçen iki yıl, ne kayıplarımızın acısını hafifletti ne de yaşanan büyük felaketi unutturdu. Bugün burada sadece yas tutmak için değil, adalet için, sorumluluk için, daha güvenli bir gelecek için bir aradayız. Kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, yaşananları unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha haykırıyoruz.”

Dr. İrfan Karatutlu konuşmasında, yaşanan ihmallere ve sorumluların hesap vermemesine sert tepki gösterdi:

“Fark ediyorsanız biz hâlâ enkaz kazıyoruz! Ama kaybettiklerimizi değil, suistimalleri, ihmalleri, liyakatsizliği, sorumsuzluğu çıkarıyoruz. İki yıl geçti, hâlâ konteynerde kalanlar var, hâlâ şehirlerine dönemeyenler var. Ama ne yapılıyor? Depremi fırsata çevirenler, yıkımın rantını paylaşanlar iş başında! Suçlular işlerinin başında, biz ise iyileri, kalanları onlardan korumaya çalışıyoruz.”

"Bu mücadele kaybettiklerimize borcumuzdur!"

Depremde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmanın ve adalet mücadelesini sürdürmenin bir zorunluluk olduğunu belirten Karatutlu, şunları söyledi:

“Bu yol zorlu bir yol ama kaybettiğimiz canlarımıza borcumuz var. Kahramanmaraş’ta 12.000’den fazla canımızı toprağa verdik. Bu şehrin her sokağında bir kayıp, her evinde bir yas var. Ama enkazı sadece müteahhitlerin üzerine yıkarak bu işin içinden çıkamayız. Bu binalara ruhsat verenler, kontrol etmeyenler, afet öncesi gerekli tedbirleri almayanlar da hesap vermeli! Unutmayacağız, unutturmayacağız, affetmeyeceğiz!”

“Gidenler birer sayı değil, hepsi bir can!”

Depremde yaşanan büyük yıkımı hatırlatan Karatutlu, duygusal sözleriyle kalabalığı derin bir sessizliğe gömdü:

“Kahramanmaraş, mucizelere de tanıklık etti, tarifsiz acılara da… Herkesin bir kaybı var. Her evde bir cenaze vardı. Çaresizliği gördük, tanımadığımız binlerce ceset torbasına şahit olduk. 12.000’den fazla insanın hayatı yarım kaldı, nice hikâye yarım kaldı. Aradan iki yıl geçti, peki yaralar sarıldı mı? Şehrimizi yeniden ayağa kaldırabildik mi? Hayır! Kahramanmaraş’ın hâlâ desteğe ihtiyacı var, daha fazlasını hak ediyor.”

“İki yıl geçti, adalet hâlâ enkaz altında!”

Depremin ardından verilen sözlerin tutulmadığını, ihmallerin üzerinin örtülmeye çalışıldığını belirten Karatutlu, sözlerine şöyle devam etti:

“İki yıl geçti ama bazı şeyler hiç değişmedi. Hâlâ konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımız var, hâlâ çözülemeyen sorunlar, tutulmayan sözler var. Deprem yıktı, ama asıl enkaz liyakatsizliğin, ihmallerin ve vicdansızlığın altında kaldı. Rant için yapılan usulsüzlükleri, göz yumulan ihmalleri, unutturulmak istenen gerçekleri asla unutmayacağız.”

“Bu görev bana boşuna verilmedi!”

Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş’ın sesi olmaya devam edeceğini belirterek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“6 Mayıs 2023’ten beri Kahramanmaraş Milletvekiliyim. Her konuşmamda, her açıklamamda bu şehri, bu acıyı dile getirmeye çalıştım. Çünkü bunu kendime bir görev bildim! Bu dönemde bu görevin bana verilmesinin bir sebebi olduğuna inanıyorum. Kahramanmaraş’ı unutmadık, unutturmayacağız! Haklıyı haksızdan ayırt etmeye devam edeceğiz, mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.”