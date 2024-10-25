Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler, vatandaşların akaryakıt fiyatlarını sürekli olarak takip etmelerine neden oluyor.

Son dönemde yaşanan sık değişimler, akaryakıt fiyatlarının uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarından doğrudan etkilendiğini gösteriyor. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde bu dalgalanmaların devam edeceği uyarısında bulunuyor.

Son alınan bilgilere göre, benzin ve motorin fiyatlarına salı günü yapılan indirimlerin ardından, bugün motorin fiyatında artış gözlemlendi.

Motorin litre fiyatında ortalama 85 kuruşluk bir zam meydana geldi ve artırılan fiyatlar, akaryakıt pompalarına yansıtıldı.