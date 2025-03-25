Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun anısını yaşatmak amacıyla her yıl gerçekleştirilen geleneksel anma tırmanışı, bu yıl da ANDA Eğitim, Araştırma, Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği tarafından organize edildi.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 600 arama kurtarma gönüllüsü, Yazıcıoğlu’nun 16 yıl önce hayatını kaybettiği Keş Dağı'nın 2100 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmandı.

Katılımcılar, olumsuz hava koşullarına rağmen, kararlılıklarıyla tırmanışı yalnızca 2 saat içinde tamamladı. Etkinlik, dualarla ve anma programlarıyla devam etti.