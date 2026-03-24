Şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda son haftalara girilirken puan kaybına tahammülü kalmayan kırmızı-beyazlı ekip, Muş deplasmanında maça kötü başladı. Ev sahibi ekip, 4. dakikada Ersel Aslıyüksek’in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından oyunda denge kurmakta zorlanan İstiklalspor, 33. dakikada Seçim Can Koç’un golüne engel olamayınca ilk yarı 2-0 Muşspor üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya daha istekli başlayan Kahramanmaraş temsilcisi, 47. dakikada Süleyman Güneş’in golüyle farkı bire indirdi ve umutlandı. Beraberlik için yüklenen İstiklalspor, aradığı golü bulamayınca kalesinde açıklar vermeye başladı.

Karşılaşmanın 77. dakikasında Bülent Uzun’un kendi kalesine attığı golle fark yeniden ikiye çıkarken, bu golün şokunu atlatamayan konuk ekip 79. dakikada bir gol daha yedi. Mücadelenin uzatma dakikalarında sahneye yeniden çıkan Ersel Aslıyüksek, attığı golle skoru 5-1’e getirerek hat-trick yaptı ve maçın sonucunu belirledi.

Bu sonucun ardından Kahramanmaraş İstiklalspor 58 puanda kalırken, Muşspor puanını 57’ye yükselterek üst sıralar için önemli bir avantaj elde etti.