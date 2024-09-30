İsrail’in Lübnan’daki Hizbullah üyelerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından karşılıklı hava saldırıları başladı. İsrail, 23 Eylül’den bu yana Lübnan’ın güney şehirleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Resmi verilere göre, iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül’den bu yana toplam 1.052 kişi yaşamını yitirdi; bunların 104’ü çocuk, 194’ü kadın.

Lübnan Hizbullah’ının Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, hava saldırılarında hayatını kaybetti. İsrail, 29 Eylül sabah saatlerinde Nasrallah’ın ölümü hakkında bilgi verdi. Üç buçuk saat kadar sonra Hizbullah, ölüm haberini doğruladı.

Nasrallah’ın cansız bedeninin enkazdan çıkarıldığını bildirdi ancak cenazesinin ne zaman kaldırılacağı henüz duyurulmadı.