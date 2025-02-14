Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye Musiki Federasyonu (TÜMFED) ve Zekâi Bilgen Musiki ve Kültür Derneği’nin işbirliğinde ‘Hikayemiz Şarkılarda Yazılı’ temalı konser düzenleniyor.

Sosyal ve kültürel projeleriyle ilçenin sanat ve kültür hayatına katkı sunmaya devam eden Onikişubat Belediyesi,kültürel değerleri yaşatmak ve sanatseverleri bir araya getirmek amacıyla destek verdiği Zekâi Bilgen Musiki ve Kültür Derneği Konseri ile sanatın iyileştirici gücünü bir kez daha hissettirecek.

Onikişubat Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleşecek olan konser, müziğin evrensel diliyle gönüllere dokunmayı amaçlıyor. Türk musikisinin seçkin eserlerinden oluşan repertuvar, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Zekâi Bilgen yönetimindeki koro ve orkestra, geleneksel ve klasik Türk musikisinin en güzel örneklerini seslendirecek. Sunumunu Berrin Bilginer’in üstleneceği bu özel konser, 15Şubat Cumartesi günü saat 20.00’da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Dinleyicilere adeta zamanın ötesinde bir yolculuk vaat eden konser, “Hikayemiz Şarkılarda Yazılı” temasıyla geçmişin ve bugünün duygularını aynı sahnede buluşturacak.

Onikişubat Belediyesi yaptığı paylaşımda müzikseverleri konsere davet etti.

Paylaşımda; “Belediyemizin destekleriyle düzenlenecek Zekai Bilgen Musiki ve Kültür Derneği Konseri’nde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.Türk musikisinin büyülü ezgileriyle dolu bu geceye katılarak sanat dolu bir atmosferde buluşmaya davetlisiniz” ifadeleri kullanıldı.