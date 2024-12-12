Olay, Ali Y. idaresindeki 27 L 7497 plakalı hafif ticari aracın, Osman Ç. yönetimindeki 46 A 5975 plakalı polis aracıyla çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kazanın meydana geldiği yer, Pazarcık-Narlı kara yolunun Nefsidoğanlı Mahallesi yol ayrımı olarak belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda hafif ticari aracın sürücüsü Ali Y'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kazada yaralanan polis memuru Osman Ç. ve diğer araçta bulunan Cennet Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.