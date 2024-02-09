Mehmet Akpınar “Doğukent, hibe ve verilen kredilerle çözülür”

Rezerv alan kararı verilerek yıkımları gerçekleştirilen Doğukent konutları sakinlerinin oluşturduğu “Doğukent Platformu” ile bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar; “31 Mart yerel seçimleri sonrası Doğukent sorununu bir an evvel çözüme kavuşturacağız” dedi.

Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Seçim Koordinasyon Merkezi’nde Doğukent Platformu temsilcileri ile bir araya gelen Akpınar, Doğukent sakinlerinin sorunlarının son durumu hakkında bilgi alırken, platform üyeleriyle istişarelerde bulundu. Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Doğukent’le ilgili olarak henüz bir parselasyon çalışması yapmadığını belirten Akpınar, vatandaşların daha fazla mağdur edilmemesi gerektiğini belirtti. Belediyenin bu işin başından kalkamazsa TOKİ veya Emlak Konut’a işi teslim etmesi gerektiğini vurgulayan Akpınar, vatandaştan devlet hibesi ve kredisinin üstüne para alınmadan bu işin çözülebileceğini söyledi.

“BELEDİYE HALLEDEMİYORSA TOKİ’YE DEVRETSİN”

Belediyenin sorunu halledemiyorsa TOKİ’ye devretmesi gerektiğini ifade eden Akpınar; “Bugün Doğukent Platformu yöneticileri ile bir araya geldik. İstişare toplantısında bulunduk. Doğukent’in acil olan problemleri ile alakalı, sorunları ile alakalı brifing aldık. 1 yıldan bu yana hiçbir adım atılmamış. Bir firmanın kucağına atılmak üzere olan 3 bin 200 konut sahibi kardeşimizin bu durumuna da inşallah en kısa zamanda acil çözümler sunacağız. Özellikle 3 bin 200 konutun bulunduğu Doğukent Mahallemizde, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçemizin en önemli bölümünü oluşturan Doğukent Mahallemizde 63 dönüm alana tekabül eden bir fay hattına sahip olduğu tekabül ediliyor. Bu 63 bin dönüm alanında yeşil alan yapılması söyleniliyor. Aslında bu alana bir parselasyon yapılmamış. Normalde belediyenin acil şartlarda bir parselasyon yapması gerekmektedir. Bu konuyu bir sonuca kavuşturması gerekmektedir. Diğer konuları gündeme almamıza bile gerek yok. Tek katlı iş yerleri yapılıp satışa sunulsa, Doğukent Mahallemizdeki bu kardeşlerimizin sorunları kendiliğinden çözülecektir. Bir diğer çözüm yöntemi olarak TOKİ ve Emlak Konut’a teslim edilerek devletimiz ve bakanlığımız gözetiminde çözümler üretilmelidir. Bir kuruş para harcatmadan bu kardeşlerimizin sorunları çözülmelidir. 750 bin TL hibe, 750 binde kredi karşılığındaki devlet desteğiyle arsa sahibi olan kardeşlerimizin belediyelerin proje desteğiyle kendiliğinde problemleri çözülecektir. Belki de üstüne para bile alabileceklerdir. Bunun en az 3 firmaya teklif olarak sunulması gerekmektedir. Aslında bunun iyi çözüm yolu bu işi TOKİ’ye devretmektir” diye konuştu.

ONİKİŞUBAT’TAKİ FATİH SİTESİ’NE BENZER BİR UYGULAMA YAPILABİLİR”

Onikişubat İlçesi’ndeki Fatih Sitesi’ne benzer bir uygulamanın Doğukent içinde yapılabileceğini belirten Akpınar, 31 Mart yerel seçimlerinde Dulkadiroğlu Belediye Başkanı seçilmesi halinde Doğukent sorununu çözeceğinin sözünü verdi. Akpınar; “Bugün Fatih Sitesi örneği önümüzdedir. Fatih Sitesi Onikişubat İlçemizde 40 daireden oluşmaktadır. Anlaşılan müteahhit şunu ifade ediyor; “1 milyon 500 bin TL bize rahatlıkla yeter. 2 bloku biz yaparız, 160 metrekare olan dairelerinizi 190 metrekare olarak size teslim ederiz. Ancak, 3.bloku ben kendime yapacağım. Bunu kabul edin” diyor. Fatih Sitesi gibi küçük bir alanda konutlar 30 metrekare daha artırılarak teslim edilebiliyorsa, Doğukent gibi 411 dönüme sahip alanda 1 milyon 500 bin neden yetmiyor? Bunun araştırılmasını, bakanlığa sunulmasını ve devletimizin de acil çözüm üretmesini talep ediyoruz. 31 Mart’ta seçimi kazandığımız takdir de milletimizin yararına, onların haklarını kaybetmeden, üstelik onların haklarına ek gelir, ek ekonomik gelir sağlayarak bu konutları teslim edeceğimize bugünden söz veriyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.