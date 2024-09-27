Akkuş, Karabulut’a yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerinde bulundu ve başarılar diledi.

Ziyarette, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından Afşin’deki iyileştirme çalışmaları ele alındı.

İlçe Başkanı Burhan Karabulut, depremin ardından bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek Afşin’in yaralarını en hızlı saran ilçelerden biri olacağını vurguladı.

Afşin’in toparlanma sürecinin hızla devam ettiğini belirten Karabulut, hükümetin ilçeye verdiği destek sayesinde halkın yaşam koşullarının her geçen gün iyileştiğini ifade etti.

Karabulut, “Afşin, yaşadığı bu zorlu sürecin ardından hızlı bir şekilde toparlanma sürecine girdi. İhtiyaç duyulan her alanda çalışmalarımızı sürdürerek ilçemizi yeniden ayağa kaldıracağız” dedi.

Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişi ve iyi dileklerle son buldu.