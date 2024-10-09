Kozalak, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Saadet Partisi çatısı altında yaşadığı deneyimlerin kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Bu görevi üstlenmemde büyük rol oynayan değerli kardeşim Bünyamin Gökçe’ye ve teşkilatımızın köklü üyelerine minnettarım" ifadelerini kullandı. Kozalak ayrıca, Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Zor’a ve tüm il teşkilatına da verdikleri destekten ötürü şükranlarını sundu.

Siyasette görev yaptığı süre boyunca istemeden kırdığı kalpler olabileceğini belirten Kozalak, herkesten helallik istedi. "Benden yana hakkım helaldir, sizlerin de haklarını helal etmelerini temenni ediyorum" diye ekledi.

Görevinden ayrılmasının ardından Kozalak, işine ve ailesine daha fazla zaman ayırmayı planladığını ancak aktif olarak halkın yanında olmaya ve sahada çözüm odaklı çalışmalar yürütmeye devam edeceğini belirtti. "Bu süreçten sonra daha fazla halkın arasında olacak, milletimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmek için çalışmayı sürdüreceğim" diyen Kozalak, topluma hizmetten vazgeçmeyeceğinin altını çizdi.

Kozalak, siyasi kariyerine farklı bir perspektifle devam edeceğini belirterek, gelecekte de kamu yararına çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini dile getirdi.