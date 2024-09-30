Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, erken seçim tartışmalarını “havanda su dövmek” olarak nitelendirdi. Erdoğan, Türkiye’nin önünde 3,5 yıllık seçimsiz bir dönem olduğunu vurgularken, hedeflere ulaşmak için bu süreye odaklanılması gerektiğini belirtti.

“Biz iktidar ve ittifak olarak tüm planlarımızı 2028 yılına göre yapıyoruz. Muhalefetin kendi iç çekişmelerini perdelemek amacıyla gündeme getirdiği seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz. Türkiye’nin önünde seçimsiz 3,5 yıl vardır. Hedeflerimize ancak bu 3,5 yılın hakkını vererek ulaşabiliriz. Bunun dışında her gündem, sahtedir, sanaldır. Sizin de gelecek planlarınızı buna göre yapmanıza inanıyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda önemli mesajlar vererek, Covid-19 pandemisi sonrası küresel tedarik zincirlerinde meydana gelen aksaklıklar ve jeopolitik gerilimlerin uluslararası ticaret ve yatırım alanlarını yeniden şekillendirdiğini ifade etti. Türkiye’nin bu süreçte güçlü üretim kapasitesi, modern altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla küresel dönüşüme en hızlı şekilde uyum sağlayan ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Ayrıca Erdoğan, Türkiye’nin son 21 yılda yıllık ortalama %5,4’lük bir büyüme oranı kaydettiğini ve ihracatta kayda değer bir artış yaşandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Yüzyılını aynı zamanda yatırım yüzyılı yapmaya kararlıyız.” dedi. Ulaştırma, enerji, eğitim, sağlık ve dijitalleşme alanlarında gerçekleştirilen büyük ölçekli yatırımların önemine dikkat çekti. Ayrıca, enflasyonun kontrol altına alındığını, cari açığın düşüş eğiliminde olduğunu ve orta vadeli programın temel hedeflerinden biri olarak %5 büyüme hedeflediklerini de vurguladı.