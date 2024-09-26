Siyasi ve hukuki süreçlerde Mustafa Evliya, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak görevlendirildi. Teşkilatın organizasyonunu ve yönetimini ise Feyzullah Eren Aşçı Teşkilat Başkanı sıfatıyla üstlendi. Seçim süreçlerinde partiyi yönlendirecek isim ise Seçim İşleri Başkanı olarak atanan Eray Ersoy oldu. Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nı ise Ramazan Yavuz devraldı.

Partinin dış ilişkiler ve sosyal politikalar alanlarında da yeni isimler öne çıkıyor. Cengiz Onaran, Dış İlişkiler Başkanı olarak göreve gelirken, Enver Topçuoğlu Sosyal Politikalar Başkanı olarak sosyal alanlarda partinin politikalarını şekillendirecek. Yerel yönetimlerdeki etkinliği artırmak adına Ali Köfte, Yerel Yönetimler Başkanı olarak göreve getirildi. Ekonomik alanda ise Mehmet Aydoğar, Ekonomi İşler Başkanı olarak partinin ekonomik politikalarına yön verecek.

Sivil toplumla ilişkilerin ve halkla bağların güçlendirilmesi adına Akif Bakır, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevini üstlenirken, mali ve idari süreçleri yönetecek olan isim Erkan Çayır, Mali ve İdari İşler Başkanı olarak belirlendi. Teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve parti vizyonunu bu alanda genişletmek amacıyla Fatih Sarıkaya, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı olarak atandı.

Çevre ve şehircilik alanında Mehmet Akın Öncül, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı olarak görev yapacak. İnovasyon ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde Rana Müştekin, AR-GE Başkanı olarak partinin bilim ve teknoloji projelerini geliştirecek. İnsan hakları alanında ise M. Necmeddin Sertpolat, İnsan Hakları Başkanı olarak sorumluluk aldı.

Yönetimdeki diğer isimlerden Hasan Kireçci ise İl Sekreteri olarak yeni dönemde partinin idari işlerini yürütecek.