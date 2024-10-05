Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a geldi.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ilde yürütülen çalışmaları değerlendirmek amacıyla Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri ve ilgili kamu kurum amirleri ile İl Koordinasyon Toplantısı’nda bir araya geldi.

Toplantıda sonrası sosyal ağı üzerinden açıklama yapan Bakan Kurum, “Kahramanmaraş’ta güzel bir gelecek inşa ediyoruz. Bu şehrin derdiyle dertlenen, elini taşın altına koyan, samimiyetle vatandaşının yanında olan güçlü kadrolarımızla hayalleri gerçeğe dönüştüreceğiz” dedi.