Alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş'ta, 5 Eylül 2024 tarihinde Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yerleşkesinde, B.G. isimli kadın, sağlık çalışanlarına yönelik pompalı tüfekle tehdit etti.

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınan B.G., alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda, şüpheli B.G. tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.