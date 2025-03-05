Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin “Kahramanmaraş’ta Ramazan Çok Güzel” mottosuyla Ramazan ayına özel olarak düzenlediği etkinlikler hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, 6 Mart Perşembe günü, sevilen sanatçı Mustafa Cihat’ın katılımıyla gerçekleştirilecek dinleti programı, vatandaşlara manevi bir atmosferde unutulmaz bir gece yaşatacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 21.00’da başlayacak programda müzisyen Mustafa Cihat, seslendireceği ezgi ve ilahilerle gönüllere hitap edecek. Ramazan ayının huzur veren atmosferini sanatla buluşturacak olan program, vatandaşlara manevi bir yolculuk sunacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, tüm vatandaşların bu özel geceye davetli olduğu belirtilerek, birlik ve beraberliğin öneminin vurgulandığı etkinliklerin Ramazan boyunca devam edeceği ifade edildi.