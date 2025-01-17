Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla her yaş grubuna hitap eden kültür ve sanat etkinliklerini aralıksız sürdürerek şehrin sosyal hayatına renk katmaya devam ediyor. Bu kapsamda, özellikle çocukların yarıyıl tatilini daha keyifli ve anlamlı bir şekilde değerlendirmeleri için özel bir tiyatro gösterisi düzenleniyor.

19 Ocak Pazar günü “Dünyayı Kurtaran Çocuk” adlı tiyatro oyunu, küçük izleyicilere eğlence dolu bir deneyim sunacak. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Mevlana İdris’in hikâyesinden uyarlanan bu etkileyici eser, Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencilerinin performansıyla sahneye taşınacak.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek gösteri, 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans şeklinde gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte çocuklar hem eğlenecek hem de tiyatro sanatının büyülü dünyasıyla tanışacak. Büyükşehir Belediyesi, şehrin minik sakinlerini ve ailelerini bu özel gösteriyi izlemeye davet ediyor. Çocukların unutamayacakları anılar biriktirmeleri için hazırlanan etkinlikte eğitici ve eğlenceli bir atmosfer sunulması hedefleniyor.