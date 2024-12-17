Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç: “Afşin için durmaksızın çalışıyoruz” Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç: “Afşin için durmaksızın çalışıyoruz”

Atış sırasındaki kendine has duruşuyla tüm dünyanın konuştuğu Dikeç, Göksun’a döner dönmez Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce’yi makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Göksun’un simgesi olan Göksun Elması eşliğinde ikonik pozunu veren Yusuf Dikeç, hem başarı hikâyesi hem de Göksun’un adını duyurmasıyla büyük takdir topladı.

BAŞKAN CÜCE: “GÖKSUN, YUSUF DİKEÇ İLE GURURLANMAYA DEVAM EDİYOR”

Şampiyon Yusuf Dikeç’i makamında ağırlayan Başkan Selim Cüce, duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi:

28Faa4E7 Ddc2 4B2B B385 242548Eeb3E2“Dünya sahnesinde Göksun’umuzu başarıyla temsil eden Yusuf kardeşimi gönülden tebrik ediyorum. Onun başarısı, sadece Göksun’un değil tüm Türkiye’nin gururu oldu. Adına yakışan bir atıcılık poligonunu ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Yusuf Bey, Göksun’un her ferdinin iftihar kaynağıdır.”

ŞAMPİYON DİKEÇ: “MEMLEKETİME HİZMET ETMEK BOYNUMUN BORCU”

Başkan Cüce’nin sıcak karşılamasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Yusuf Dikeç, yapılması planlanan poligonla ilgili heyecanını paylaştı:

“Göksun’da atıcılık sporunun gelişmesi için elimden geleni yapmaya hazırım. Böylesine güçlü bir desteği arkamda hissetmek beni hem mutlu ediyor hem de daha büyük başarılar için motive ediyor.”

031Cb020 0816 4591 81Af 77F5A627C4C8Ziyaretin anlamını güçlendiren hediyeler de dikkat çekti. Dikeç, olimpiyatlarda giydiği tişörtün aynısını imzalayarak Başkan Cüce’ye takdim ederken, Başkan Cüce ise şampiyona, annesiyle olan özel bir fotoğrafın yer aldığı tabloyu hediye etti.

F266F1Df Ff01 4Bce 855C 4440389Dcc22Dünya çapında ses getiren tarzıyla hatırlanan Yusuf Dikeç, Göksun Elması’yla verdiği pozla bir kez daha tarihe geçti. Bu kare, hem Göksun’un hem de Türkiye’nin tanıtımı adına unutulmaz bir an olarak kayıtlara geçti.