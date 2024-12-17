Atış sırasındaki kendine has duruşuyla tüm dünyanın konuştuğu Dikeç, Göksun’a döner dönmez Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce’yi makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Göksun’un simgesi olan Göksun Elması eşliğinde ikonik pozunu veren Yusuf Dikeç, hem başarı hikâyesi hem de Göksun’un adını duyurmasıyla büyük takdir topladı.

BAŞKAN CÜCE: “GÖKSUN, YUSUF DİKEÇ İLE GURURLANMAYA DEVAM EDİYOR”

Şampiyon Yusuf Dikeç’i makamında ağırlayan Başkan Selim Cüce, duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi:

“Dünya sahnesinde Göksun’umuzu başarıyla temsil eden Yusuf kardeşimi gönülden tebrik ediyorum. Onun başarısı, sadece Göksun’un değil tüm Türkiye’nin gururu oldu. Adına yakışan bir atıcılık poligonunu ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Yusuf Bey, Göksun’un her ferdinin iftihar kaynağıdır.”

ŞAMPİYON DİKEÇ: “MEMLEKETİME HİZMET ETMEK BOYNUMUN BORCU”

Başkan Cüce’nin sıcak karşılamasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Yusuf Dikeç, yapılması planlanan poligonla ilgili heyecanını paylaştı:

“Göksun’da atıcılık sporunun gelişmesi için elimden geleni yapmaya hazırım. Böylesine güçlü bir desteği arkamda hissetmek beni hem mutlu ediyor hem de daha büyük başarılar için motive ediyor.”

Ziyaretin anlamını güçlendiren hediyeler de dikkat çekti. Dikeç, olimpiyatlarda giydiği tişörtün aynısını imzalayarak Başkan Cüce’ye takdim ederken, Başkan Cüce ise şampiyona, annesiyle olan özel bir fotoğrafın yer aldığı tabloyu hediye etti.

Dünya çapında ses getiren tarzıyla hatırlanan Yusuf Dikeç, Göksun Elması’yla verdiği pozla bir kez daha tarihe geçti. Bu kare, hem Göksun’un hem de Türkiye’nin tanıtımı adına unutulmaz bir an olarak kayıtlara geçti.