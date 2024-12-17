Başkan Karabulut, SGK Müdürü Sayın Mehmet Kılınç’ı makamında ziyaret ederek, kamu hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi adına önemli görüşmelerde bulundu. Başkan Karabulut, Afşin halkının en iyi hizmeti alması için daima yanlarında olduklarını belirterek, hizmetlerin iyileştirilmesi adına güçlü iş birliği mesajı verdi.

Başkan Karabulut ve ekibi, Vergi Dairesi Müdürü Sayın İbrahim Abanoz’u da makamında ziyaret etti. Fikir alışverişi yaparak, ilçedeki kamu hizmetlerinin gelişmesine katkı sağlamak ve Afşin halkına en iyi hizmeti sunmak için sürekli yanlarında olduklarını vurguladılar.

Son olarak, yeniden seçilen Ziraat Odası Başkanı Sayın İbrahim Emiroğlu’nu makamında ziyaret eden Karabulut, çiftçilere yönelik güçlü desteklerin süreceğini belirterek, toprağın bereketini en iyi şekilde temsil eden Başkan Emiroğlu’na başarılar diledi. Bu ziyaret, Afşin’in tarım sektöründeki gelişimine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak görüldü.

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