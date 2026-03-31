Eğitimde katılımcılara, toplumsal sorunlara yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirebilmeleri için kapsamlı bir yol haritası sunuluyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM), sivil toplum kuruluşlarına yönelik başlattığı “Proje Geliştirme Eğitim Programıyla” şehirde sosyal etki odaklı dönüşüme öncülük ediyor. Yoğun katılımla devam eden program, katılımcıların hem teorik bilgi hem de uygulamaya dönük beceriler kazanmasını sağlayarak dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle hayata geçirilen eğitim projesi, şehirde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının proje üretme kapasitesini artırmayı ve sosyal girişimcilik alanında daha etkin çalışmalar yürütmelerini amaçlıyor. Program kapsamında, katılımcılara toplumsal sorunlara yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirebilmeleri için kapsamlı bir yol haritası sunuluyor.

Teorikten Pratiğe Kapsamlı Eğitim

Eğitim süreci iki aşamalı bir yapı üzerine kurgulandı. İlk aşamada katılımcılara; sosyal girişimcilik yaklaşımı, toplumsal sorun analizi, sosyal etki oluşturma ve sürdürülebilir gelir modeli geliştirme gibi başlıklarda detaylı teorik eğitimler veriliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülen bu süreçte, katılımcıların sosyal girişimcilik perspektifini güçlendirmeleri hedefleniyor.Programın ikinci aşamasında ise uygulamalı atölye çalışmaları ve birebir teknik destek mekanizmaları devreye giriyor. Bu kapsamda, katılımcıların geliştirdiği fikirler üzerinde detaylı çalışmalar yapılarak projelerin somut, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması sağlanıyor. Böylece STK’ların yalnızca proje yazma değil; proje geliştirme, uygulama ve uzun vadeli sürdürülebilirlik konularında da yetkinlik kazanması amaçlanıyor.

“Şehir İçin Son Derece Faydalı Bir Program”

Program eğitmenlerinden KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan,SOGEM’de yürütülen eğitimlerin önemine dikkat çekti. Taşlıyan, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte sosyal girişimcilik üzerine kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, bu eğitimlerin hem Kahramanmaraş hem de bölge için önemli kazanımlar sağlayacağını vurguladı.Eğitime katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri de programın sağladığı katkılardan memnuniyet duyduklarını ifade ediyor. ATAKDER Afet Tespit ve Arama Kurtarma Derneği İl Başkan Yardımcısı Abdurrahman Koyun, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan eğitimin son derece faydalı ve verimli geçtiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.