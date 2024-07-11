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İstiklalspor’da şampiyonluk için kadro kuruluyor!

TFF 3. Ligde mücadele edecek olan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor yeni sezon için anlaşmaya vardığı futbolcularla masaya oturuyor.

İstiklalspor’da şampiyonluk için kadro kuruluyor!

İstiklalspor’da şampiyonluk için kadro kuruluyor!

TFF 3. Ligde mücadele edecek olan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor yeni sezon için anlaşmaya vardığı futbolcularla masaya oturuyor.

11 Temmuz 2024 Perşembe 13:44

2024-2025 futbol sezonunda 3. Ligde mücadele edecek olan İstiklalspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ağırlık verdi.

Yeni yönetimiyle yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Kahramanmaraş İstiklalspor, 2024-2025 futbol sezonu için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

3. Lig 4. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi verecek olan ve yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Kahramanmaraş İstiklalspor, kadrosuna Pendikspor'dan kaleci Murat Akşit, Afyonspor'dan sol bek Kerem Kaya, Sincan Belediye Ankaraspor'dan orta saha Savaş Yorulmaz, Fethiyespor'dan kaleci Enes Fidayeo ve Pendikspor'dan kanat oyuncusu Mertcan Akkaya'yı renklerine bağladı.

Bunun yanı sıra Fenerbahçe U19 takımından 19 yaşındaki Orta Saha oyuncusu Muhammet İmre ile anlaştı.

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden İstiklalspor, kadrosuna kattığı futbolcularla taraftarlarına umut verici bir başlangıç yapmayı planlıyor.

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