Kahramanmaraşspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor’a gönderilen yazıda, Batıpark Sahası’nda devam eden tribün ve tuvalet inşaatı nedeniyle güvenlik zafiyeti oluşabileceği bildirilmişti.

Bu nedenle Batıpark, profesyonel maçlara kapatıldı. Her iki takımda bir anda sahasız kaldı.

Bu kapsamda maçların Şehirlerarası Otogar arkasında bulunan Merkez Spor Kompleksi’nde oynanması yönünde karar alındı ve İstikalspor 29 Eylül Pazar günü Zonguldakspor ile Merkez Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Ancak, bu saha zemininin profesyonel maçlara uygun olmaması ve futbolcuların sakatlanma riskinin yüksek olması sebebiyle İstiklalspor bundan sonraki haftalarda iç saha maçlarını Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde oynama kararı almıştı TFF sahayı onaylamadı.

Kahramanmaraş İstiklalspor ve Kahramanmaraşspor iç saha maçlarını Merkez Spor Kompleksi’nde oynamaya devam edecek. Diğer yandan istiklalspor kulüp yönetimi TFF ye Kırıkhan için tekrar dilekçe yazıp sonucunu bekleyecek.