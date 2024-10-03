Nesine 3. Lig 4. Grupta şehrimizi temsil eden şampiyonluk adayımız AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Trabzon deplasmanında oynayacağı Sebat Gençlikspor maçının hazırlarını Mehmet Dizibüyük Futbol Sahasında yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ligde oynadığı dört maçta üç galibiyet bir beraberlik alan ve topladığı 10 puanla zirvenin ortağı olan temsilcimiz AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, zirveyi yakından ilgilendiren 5. hafta maçında deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor. Zonguldakspor maçı sonrası izin yapmadan antrenmanlara başlayan temsilcimiz yarın (Cuma) günü Trabzon’a hareket edecek.