Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında KSÜ Avşar Yerleşkesinde bulunan statta 2. ve 3. liglerde mücadele eden profesyonel futbol kulüplerinin yapacağı lig müsabakalarında kullanılmak kaydıyla stat ve spor tesislerinin lig ölçütlerine uygun hale getirilmesi amacıyla 21 Ağustos 2024 tarihinde bir protokol imzalanmış olup protokole göre;Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulan kaynağın Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılacak sponsorluk anlaşması ile karşılanması planlanıyor.

Protokole göre 2. ve 3. liglerde mücadele eden takımlarımızın profesyonel müsabakalarda stadı sezonluk ya da tek müsabakalık kiralama hakkı İl Müdürlüğüne ait olacak.

Ayrıca Atletizm İl Temsilciliği programları çerçevesinde düzenlenecek sportif faaliyetlerde kullanılacak atletizm sahası ve spor salonları, il temsilciliklerinin yıllık faaliyet programları çerçevesinde İl Müdürlüğünün kontrolünde şehrimiz sporunun geliştirilmesi için kullanılacak.

Yapılan protokole ilişkin açıklamalarda bulunan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, “Yerleşkemizde yer alan spor kompleksleridepremde halkımızın güvenli barınma ve temel ihtiyaçlarını da karşılama noktasında önemli hizmetler ifa etmiş ve bunun sonucunda binalarda ve spor kompleksinde çeşitli zarar ve tahribatlar oluşmuştur.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile yapılan protokol kapsamında spor tesislerimizin tekrar ayağa kaldırılarak eskisinden daha aktif ve verimli bir şekilde şehrimizde ihtiyaç duyulan sportif ve kültürel faaliyetlerde kullanımı için önemli bir adım attık.

10 yıl boyunca geçerli olacak bu protokolle Avşar Yerleşkemizde yer alan stadımızın tamamen yenilenmesi sonucundaprofesyonel futbol müsabakalarında şehrimizi temsil edecek olan Kahramanmaraş İstiklal Spor mücadelelerine ev sahipliği yapmasında KSÜ olarak gerekli adımları atmış bulunmaktayız.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasındaki anlaşma çerçevesinde yapılacak tadilatla birlikte lig ölçütlerine uygun bir stada kavuşacağız.

Depremde nasıl ki devletimizin desteği ile tüm Yerleşkemizi halkımızın hizmetine açtıysak bundan sonrada şehrimiz için her türlü imkânı sağlamaya gayret edeceğiz.

Üniversite yönetimi olarak şehrimizi bilim, kültür ve spor alanında daha yükseğe taşımak için çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.