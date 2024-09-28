12 – 18 yaş aralığındaki gençlerin katılabileceği turnuvaya kayıtlar 2 Ekim Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Gençlerin dostu Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlik faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Streetball Turnuvası’na ev sahipliği yapacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Basketbol İl Temsilciliği ve Piazza AVM destekleriyle gerçekleştirilecek basketbol şampiyonası, 4 – 5 Ekim tarihlerinde basketbol tutkunlarıyla buluşacak. 12 – 18 yaş aralığındaki gençlere yönelik gerçekleştirilecek turnuvaya https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/09/27/basketbol-turnuvasi-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi kayıt yapılabiliyor.

Basketbol şampiyonasına kayıtlar 2 Ekim Çarşamba gününe kadar devam edecek. Piazza AVM açık otoparkında gerçekleştirilecek turnuvaya tüm gençler davet edildi.