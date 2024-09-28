Saat 11.00’da başlayacak programa tüm vatandaşlar davet edildi.

Sosyal belediyecilik çerçevesinde özel gereksinimli vatandaşların sosyal hayata entegrasyonu noktasında önemli adımlar atmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir programı daha hayata geçiriyor.

Uluslararası İşitme Engelliler Haftası’nda özel gereksinimli vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de sessiz sinema film gösterimi gerçekleştirecek. 29 Eylül Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek programda, “Acı ve Tatlı Hayat” adlı sessiz sinema filmi işitme engelli vatandaşlar ve katılımcılarla buluşacak. Saat 11.00’da başlayacak etkinliğe başta işitme engelli bireyler olmak üzere tüm vatandaşlar davet edildi.