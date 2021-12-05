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Kahramanmaraşspor galip geldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele ene Kahramanmaraşspor, 16. hafta maçında konuk takım Diyarbekirspor’u 4-0 mağlup etti.

Kahramanmaraşspor galip geldi

Kahramanmaraşspor galip geldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele ene Kahramanmaraşspor, 16. hafta maçında konuk takım Diyarbekirspor’u 4-0 mağlup etti.

05 Aralık 2021 Pazar 16:21
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Stadyum: Osmaniye 7 Ocak

Hakemler: Hasan Kaçar, Serdar İlah, Oğuzhan Yiğit Karpuz

Kahramanmaraşspor A.Ş: Deniz Çınar, Özcan Atalay, Anıl Çıracı, Hamit Bayraktar, Deniz Solamaz, Halil İbrahim Eser, Mustafa Öztürk, Enis Durak (Dk58 Emre Bayram), Ramazan Övünç, Birkan Öksüz(Dk78 Mert Çakar, Yakup Ramazan Zorlu(Dk78 Mustafa Sol)

Diyarbekirspor A.Ş: Salih Şenbaş, Baran Işık, Şahin Şafakoğlu, Gökhan Meral, Batuhan Süer (Dk61 Fırat Arıkan), Serdar Güncü, Okan Dernek, Nurettin Çağlar (Dk61 Hasan Bilal-Dk74 Reşo Akın), Emir Can Sayar, Utku Şen, Emrullah Sayar (Dk46Oğuzhan Kayar)

Goller: Dk9 Hamit Bayraktar, Dk69 Yakup Ramazan Zorlu, Dk90 Mustafa Sol Dk90+3Halili İbrahim Eser (Kahramanmaraşspor)

Sarıkartlar: Dk45Şahin Şafakoğlu, Dk57 Gökhan Meral (Diyarbekirspor) Dk51 Enis Durak (Kahramanmaraşspor)

MÜSABAKADAN DAKİKALAR:

İLK YARI; Dk4 Sola kanattan bindirme yapan Diyarbekir ekibinde Okan sağ kanata gönderdiği topta Birkan topu çelerek ani atakla yüklendi. Sol çapraza gönderdiği topta Halil İbrahim topu önüne aldı ve içeri aktardı top defansa çakılı kaldı.

Dk9 Kahramanmaraşspor baskılı bir pozisyon gerçekleştirdi. Sol kanattan içeri atılan topu Yakup Ramazan içeri aktarmak istedi. Topu Defans kornere çeldi. Kornerde ise Ramazan’ın içeri aktardığı topta Enis vurdu top üst direkten oyuna döndü. Topla buluşan Hamit topu sol taraftan ağlarla buluşturdu. 1-0

Dk25 Diyarbekir ekibi Nurettin’le sağ köşeden korner atışı yaptı. İçeri aktardığı topta Mustafa Öztürk tekrar kornere çeldi. Kornerden sonuç çıkmadı.

Dk37 Kahramanmaraşspor Anıl ile serbest vuruş kazandı. Kullanılan serbest vuruşta içeri aktarılan top da defans topu kontrol etmesini bildi.

Dk45 Kahramanmaraşspor Birkan’ın uzun topla girdiği pozisyonda Hamit topu kafa ile aktardı. Yakup Ramazan dokundu top kaleciden çarptı, karambole düşen topu Hamit tamamlamak istedi şutunda defans topu uzaklaştırmasını bildi.

İKİNCİ YARI; Dk59 konuk ekip Diyarbekirspor Serdar ile yüklendi. Sağ kanata gönderidiği topu alan Emir topu altı pas içerisinde ceza alanında Okan’ın önüne bıraktı. Okan ise cılız bir vuruşla topu kaleye gönderdi, Kaleci Deniz ise rahat bir şekilde topu kontrol altına almayı başardı.

Dk64 Kahramanmaraşspor rahat bir oyunla sahada yer aldı. Konuk ekip ise maçın ilk dakikasında bu yana ani ve baskın oyunla sahada yer alırken gol yollarında zaman zaman kalemizi abluka altına almayı başardı.

Dk69 Orta sahadan içeri atılan topta önünde bulan Yakup Ramazan zorlu topu filelerle gönderdi. 2-0

Dk76 Kahramanmaraşspor Halil İbrahim’in içeri gönderdiği topta Rakup Ramazan içeri zorlu ceza sahasına gönderdiği topu defans uzaklaştırdı.

Dk87 Sol kanattan çıkılan atakta Kahramanmaraşspor da Mustafa Sol ceza alanına kademe yaptı ve sert şutunda topu ağlara indirdi. 3-0

Dk90+3 Kahramanmaraşspor baskıı atak sonucunda 4. Golü ise Halil İbrahim’in ayağından kayıt etti.

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Kahramanmaraşspor Galip Geldi
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