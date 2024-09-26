OrbitConsulting iş birliği ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) stratejik ortaklığıyla gerçekleştirilen bu etkinlik, sektörde sürdürülebilirliğe yön veren büyük bir buluşma noktası haline geliyor. 3 Aralık 2024 tarihinde İstanbul’da 5. kez düzenlenecek olan SustainabilityTalks, sektör profesyonellerini bir araya getirecek.

Etkinlikte Ele Alınan Konular

Kipaş Tekstil ve OrbitConsulting’in iş birliğiyle düzenlenen ‘SustainabilityTalks’ Tekstilde Sürdürülebilirlik Konferansı’nda; izlenebilirlik ve sosyal uygunluk prosedürleri, çevreye zarar vermeyen ham maddeler, tedarik zincirinde şeffaflık, çevreci tasarımlar ve tekstilde sürdürülebilir bir gelecek yolculuğu gibi önemli konular masaya yatırılacak. Etkinliğe katılanlar, Kipaş Tekstil’in sürdürülebilir üretim alanındaki projeleri ve başarılı çalışmalarıyla ilgili büyük bir ilgiyle karşılaşacak.

Kipaş Yönetiminin Vizyonu

Kipaş Yönetimi, sürdürülebilirlik konusundaki hedeflerini; “Bu etkinlik ile dünyada ve ülkemizde sürdürülebilirlik adına neler yapıldığını, neler yapabileceğimizi ve karşılaşılan sorunları ele alıyoruz. Kipaş Tekstil olarak yoğun ilgi ve takdir gören çalışmalarımızı tanıtma fırsatını buluyor, daha iyi bir dünya için önerilerimizi paylaşıyoruz. Doğanın korunması ve gelecek nesillere sahip çıkma konusunda kararlıyız. Türkiye’de ve dünyada sürdürülebilir tekstil üretimini yaygınlaştırmak istiyoruz.” şeklinde ifade ediyor.

Hammaddede Sürdürülebilirlik Vurgusu

Sürdürülebilir moda için hammaddenin sürdürülebilir kaynaklardan gelmesi gerektiğinin altını da çizerek “Bunun için dünyada birçok örnek mevcut. Farklı markalar çeşitli standartlar yayınlıyorlar. Bu standartlara uygun şekilde hammadde ve iplik seçimi yapıldığında, kumaşların daha az su tüketimiyle çevreye zarar vermeden üretilmesi mümkün oluyor. Aynı zamanda sosyal şartların da yerine getirilmesi gerekiyor. Bu unsurlar bir bütün olarak karşılandığında, sürdürülebilir tekstil ürünleri ortaya çıkıyor." deniliyor.

Sonuç: Birlikte Daha Güçlü Bir Gelecek

Kipaş Tekstil, "SustainabilityTalksIstanbul" gibi etkinliklerle sürdürülebilirlik alanında ortak hareket etmenin gücünü daha fazla ortaya koyuyor. Moda ve tekstil endüstrisinin geleceği için kritik öneme sahip olan bu iş birlikleri, tüm paydaşların daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmelerine olanak tanıyor.

Kipaş Holding'den Çevreci Bir Adım: 500 Bin Fidan Projesi

Kipaş Holding, doğa dostu projeleriyle dikkat çekmeye de devam ediyor. SustainabilityTalks İstanbul etkinliğinin başladığı ilk yılından itibaren, Kipaş Holding ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan “500 Bin Ağaç Bağışı Projesi” protokolü çerçevesinde, şirket bugüne kadar Kahramanmaraş’a 400 bine yakın fidan kazandırdı. Bu yıl, etkinlik öncesinde gerçekleştirilecek fidan dikme etkinliği ile bu sayı daha da artacak.

Tekstil Üretiminde Örnek Şirket

Kipaş Holding, 5 yıllık bu proje süresince yalnızca çevresel etkisini azaltmayı değil, aynı zamanda tekstil sektöründe sürdürülebilirlik konusunda bir örnek olmayı hedefliyor. Sürdürülebilirlik odaklı girişimler, Kipaş Holding’in yeşil bir gelecek için attığı önemli adımlar arasında yer alıyor. Giderek artan çevresel sorunlara karşı duyarlılık gösteren Kipaş, iklim değişikliği ile mücadelede yeni umutlar doğuruyor.

Ayrıca bu projeyle birlikte, Kipaş Holding sadece iş dünyasında değil, ayrıca çevre bilincinin artırılması adına da kritik bir rol üstlenmiş oluyor. İlerleyen süreçte, bu tür projelerin sektörde daha geniş yankı bulması ve daha fazla şirketin benzer adımlar atması bekleniyor.