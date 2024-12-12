Son olarak iki kişi, bir apartmana girerek kat kat dolaşıp dairelerin kapılarını kontrol ederken güvenlik kamerasına yakalandı.

Görüntülerde, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişinin apartmana girdikten sonra daire kapılarını kontrol ettikleri açıkça görülüyor. Her katı detaylı bir şekilde gezen şüphelilerin, çalınacak bir şey bulduklarında hızla kayıplara karıştıkları tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA DİKKAT ÇAĞRISI

Olayın ardından yetkililerden önemli uyarılar geldi. Güvenlik güçleri, apartman sakinlerine kapılarını kilitli tutmaları, bina girişlerini kontrol etmeleri ve şüpheli durumları derhal polise bildirmeleri gerektiğini hatırlattı. Ayrıca, güvenlik kamerası olmayan apartmanlara bu tür sistemlerin kurulması önerildi.