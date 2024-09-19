Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, TEKNOFEST 2024 Adana kapsamında 19 - 23 Eylül tarihleri arasında Türkoğlu Demiryolları Lojistik Merkezi’nde düzenlenecek Uluslararası ve Liselerarası İnsansız Hava Araçları Yarışları’na ulaşım için şehir merkezinden ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. 19 – 23 Eylül tarihleri arasında her gün Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünden hareket edecek otobüsler;Azerbaycan Bulvarı, Büyükşehir Belediyesi,Piazza Durağı veOtogargüzergâhını takip ederek Türkoğlu Lojistik Merkezi’ndeki TEKNOFEST’e ulaşım sağlayacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünden 09.00 – 11.00 – 13.00 - 15.00 ve 17.00 saatlerinde hareket edecekler otobüsler;10.00 – 12.00 – 14.00 - 16.00 ve 18.00 saatlerinde ise TEKNOFEST alanından geri dönüş yapacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, başta gençler olmak üzere tüm vatandaşların TEKNOFEST’e davetli olduğu ve toplu taşıma ile ilgili 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp hattından bilgi alınabileceği belirtildi.

Editör: MUTTALİP AKKUŞ