Türkiye’nin Gemisi: Uzayan Kol Bizden Olsun

Dünyanın En Büyük Canlı Hayvan Gemisi Türk Şirketine Satıldı

Avustralya merkezli Wellard şirketine ait, dünyanın en büyük canlı hayvan taşıma gemisi “Ocean Drover”, Gaziantep merkezli Türk şirketi Göktaşlar Et tarafından 51 milyon dolara satın alındı. Bu hamle, Türkiye’nin hayvancılık sektöründe küresel bir oyuncu olma yolunda önemli bir adımı simgeliyor.

Ocean Drover’ın Hikayesi ve Özellikleri

• Uzunluk: 176 metre

• Kapasite: 20 bin sığır veya 75 bin koyun

• 20 yıllık performansı: 7 milyon hayvan taşındı (1.7 milyon sığır, 5.1 milyon koyun).

Göktaşlar Et: Sektörde Güçlü Bir İsim

1998 yılında kurulan Göktaşlar Et, Avrupa’nın en büyük besi çiftliklerinden birine sahip.

• 73 bin hayvan kapasiteli çiftliği ile hem yerel hem de uluslararası ölçekte faaliyet gösteriyor.

• Almanya, Fransa ve Brezilya gibi ülkelerden canlı hayvan ve kırmızı et ithalatında önemli bir aktör konumunda.

Ocean Drover Türkiye’de!

Mersin Taşucu Limanı’nda detaylı incelemelerden geçen gemi, Göktaşlar Et tarafından satın alınarak Türk ekonomisine kazandırıldı. Bu satın alma, ülkemizin canlı hayvan ticaretinde lojistik maliyetlerini düşürmekle kalmayıp, uluslararası ticaretteki etkinliğimizi artıracak stratejik bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

Şerif Göktaş’ın Vizyonu

Gemi sahibi Şerif Göktaş ile yaptığımız görüşmede, bu önemli yatırımı tebrik ettim. Ancak kendisinin sözleri, bu ticari girişimin ardındaki asıl hedefi çok net bir şekilde ortaya koydu:

“Bu gemi benim değil, Türkiye’nin gemisidir. Bu gemi, ülkemizin emrindedir.”

Bu sözler, ülkesine ve sektörüne olan inancını ve bağlılığını açıkça ifade ediyor. Ancak burada önemli bir gerçeği de vurgulamak gerekir: Son 14 yılda uygulanan yanlış politikalar nedeniyle, Türkiye hayvancılık sektöründe dışa bağımlı hale geldi. Üstelik bu süre boyunca sadece iki Ürdünlü gemi düzenli olarak ülkemize hayvan taşıyarak kazanç elde etti.

Ticari Risk ve Büyük Bir Adım

Şerif Göktaş, oturduğu yerden faiz gelirleriyle kazanç sağlayabilecekken, bu riskli ama stratejik yatırımı tercih etti. Bu gemi, yalnızca Türkiye’ye canlı hayvan taşımakla sınırlı kalmayacak. Dünyanın herhangi bir ülkesinden alınan hayvanlar, başka ülkelere de taşınabilecek. Ocean Drover, hiçbir zaman boş durmayacak ve uluslararası ticarette önemli bir rol oynayacak.

İhracata Yönelik Bir Gelecek Mümkün

Bu satın alma, ithalatın ihracata dönüştürülmesi için güçlü bir fırsat sunuyor. Türkiye, ithal ettiği hayvanları burada besleyip işledikten sonra dünyanın farklı ülkelerine ihraç edebilir. Bu, doğru politikalar ve stratejik planlamalarla hayata geçirilebilecek bir hedef.

Şerif Göktaş’ın bu vizyonu, Türkiye’ye duyduğu inancın ve sorumluluk bilincinin bir göstergesidir. Ülkemize kazandırılan bu stratejik yatırımla, gelecekte hayvancılık sektörünün tamamen yerli üretim ve ihracata dayalı bir yapıya dönüşmesi en büyük temennimizdir.

Türkiye’ye hayırlı olsun.