Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca'nın öncülüğünde, ilçedeki öğrencilere unutulmaz bir yarıyıl tatili deneyimi sunuldu.

Türkoğlu Belediyesi, çocukların keyifli vakit geçirebileceği özel bir etkinlik düzenleyerek, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gezi düzenledi.

ÖĞRENCİLERİN YÜZÜ GÜLDÜ

Türkoğlu Lojistik Konteyner Kent İlkokulundaki öğrenciler, bu anlamlı etkinlik sayesinde bir araya gelerek doğa ile iç içe eğlenceli bir gün geçirdi. Önceki gün sabah saatlerinde belediye önünde Belediye Başkan Yardımcıları tarafından uğurlanan öğrenciler bir günde olsa tatilin doyasıya tadını çıkarttılar.

Öğrenciler, farklı hayvan türlerini keşfederek, eğitici ve eğlenceli bir günün tadını çıkardı. Hayvanat bahçesindeki gezinti, çocukların unutulmaz anılarla dönmelerine olanak sağladı.