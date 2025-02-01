Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Yeşilyöre Mahallesi Demirciler Obası mevkiinde gece saatlerinde bir ikamet de yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye gibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası ikamette yapılan kontrolde 73 yaşındaki Mulla Kalli cansız bedenine ulaşıldı.

Yaşlı adamın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mulla Kalli’nin, Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Salih Kalli’nin babası olduğu öğrenildi.