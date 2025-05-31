Airbus-TUSAŞ MYO Müdürü Doç. Dr. İbrahim Karteri ve Öğr. Gör. Aydın Türkmen’in eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette, Metalurji Programı akademisyenleri ve öğrencileri, Makine Programı akademisyenleri ve öğrencileri ile Uçak Teknolojisi Programı akademisyenleri ve öğrencileri, kendi alanlarına özel olarak planlanan ziyaretlerle tesiste üretim süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

KİÜ ve TUSAŞ arasında havacılık ve savunma sanayiindeki stratejik iş birliğinin somut bir adımı olan çalışmalar kapsamında gerçekleşen ziyarette, eğitimlerinin ilk yılını tamamlayan Airbus-TUSAŞ Havacılık MYO öğrencileri, teorik bilgilerini pratikle birleştirme ve çalışma hayatında karşılaşacakları süreçler hakkında deneyimler edindiler.

Tesis yetkilileri ve mühendisler tarafından yapılan sunumlarla, öğrenciler üretim aşamaları, kalite kontrol süreçleri ve kullanılan ileri teknolojiler hakkında detaylı bilgi edinirken soru-cevap bölümleriyle bilgi ve deneyim paylaşımı yapılarak, sektördeki kariyer fırsatlarına ilişkin önemli bilgiler aldılar.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Maleyza ve Amerika başta olmak üzere dünya genelindeki uçak üreticilerine ihracat gerçekleştiren bir kurum haline gelen TUSAŞ Kahramanmaraş Üretim Tesisine gerçekleştirilen teknik geziyi önemsediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Üniversitemiz ve savunma sanayimizin en güzide kurumlarından olan TUSAŞ arasında gerçekten çok önemli bir iş birliği var. Bu kapsamda Airbus-TUSAŞ Havacılık MYO öğrencilerimiz Türkoğlu’ndaki üretim tesisini ziyaret ettiler. Burada yapılan çalışmaları, üretim süreçlerini ve belki de gelecekte çalışma hayatına başladıklarında karşılaşacakları durumlar hakkında çok önemli deneyimler elde ettiler. İnşallah bu tür çalışmalarımız gelecekte de devam edecek. Tüm akademisyenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyor, öğrencilerimize konukseverlik gösteren TUSAŞ ekibine şükranlarımı sunuyorum.”